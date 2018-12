später lesen Bahnverkehr Züge nach Warnstreik auch an Rhein und Saar wieder angerollt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist der Bahnverkehr nach dem Ende des Warnstreiks am Montag langsam wieder angelaufen. Seit 9.00 Uhr seien die Züge im Regionalverkehr wieder unterwegs, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Frankfurt. dpa