Polizei fasst Dillinger Zielfahnder nehmen flüchtigen 29-Jährigen in Mettlach fest

Am heutigen Vormittag (16.01.2018) gelang der Polizei die Festnahme eines bereits seit Frühjahr letzten Jahres (2017) flüchtigen Mannes in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Mettlach. red