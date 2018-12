Nur sechs von 77 Gymnasien in Lothringen werden künftig Deutsch als Schwerpunktfach in der Oberstufe anbieten. Dies geht aus einer Tabelle hervor, die die Schulbehörde, das Rektorat der Académie Nancy-Metz, kürzlich veröffentlicht hat. Die Tabelle zeigt die Schwerpunktfächer aller Lothringer Oberstufen, die diese ab dem kommenden Herbst im Zuge der neuen französischen Oberstufenreform einrichten.

Gemäß der Reform müssen Schüler in der Primaire, Jahrgangstufe 10, drei Schwerpunktfächer à vier Stunden pro Woche bestimmen, von denen sie zwei in der Abschlussklasse Terminal mit sechs Stunden pro Woche behalten. Dabei dominiert bei den Fremdsprachen der öffentlichen wie privaten Lycées (Oberstufen) in Lothringen Englisch, das 39 Schulen anbieten. Deutsch wird noch seltener angeboten als Griechisch und Latein, die alten Sprachen haben immerhin sieben Lycées im Köcher. Im Elsass liegt nach den bisher veröffentlichen Angaben der dortigen Akadémie Strasbourg für die öffentlichen Lycées zwar ebenfalls das Englische mit 39 von 43 Lycées vorn, doch gibt es dort immerhin 20 öffentliche Lycées mit Schwerpunktfach Deutsch. Im grenznahen Département Moselle sind lediglich vier Schulen mit Deutsch-Schwerpunktfach in der Oberstufe vorgesehen: zwei in Thionville und zwei in Saargemünd.

Kurz vor Weihnachten schlugen die Deutschlehrer des Lycée Jean Moulin in Forbach deshalb Alarm. Ausgerechnet ihre Schule sieht Deutsch nicht als Schwerpunktfach vor, wo man doch so nah, nur rund zehn Kilometer von der Grenze, am Saarland liege, wie sie gegenüber der Zeitung „Republicain Lorrain“ erklärten. Gemeinsam schrieben die Deutschlehrer deshalb einen Beschwerdebrief an die Schulbehörde. Auch in der Bevölkerung stieß die Nachricht über das geringe Deutschangebot bei vielen auf Unverständnis. Gérard Botz, ein Lothringer aus Freyming-Merlebach, startete zu Weihnachten eine Online-Petition für mehr Deutsch im Département Moselle, die in wenigen Tagen von fast 300 Menschen unterzeichnet wurde.

Von den Lothringer Politikern reagierte Christophe Arend als erster. Noch Heiligabend nahm der Forbacher Abgeordnete der Macron-Partei LREM per SMS Kontakt mit dem Pariser Bildungsministerium und dem Rektorat auf, auch um zu klären, wer eigentlich die Entscheidungen über das Schwerpunktfächer-Angebot der einzelnen Schulen trifft. Wie Arend der SZ gegenüber erklärte, können die Schulen gegenüber dem Rektorat beantragen, welche Schwerpunktfächer sie einrichten möchten.

Die Schulen orientierten sich dabei auch daran, wie viele ihrer Schüler sich für ein bestimmtes Fach voraussichtlich interessieren, so Arend. Die gute Nachricht, die er von einem führenden Beamten des Rektorats erhielt: Schulen, die Deutsch als Schwerpunktfach einrichten möchten, könnten diese noch beantragen, die Tabelle sei noch nicht in Stein gemeißelt. Neben dem Lycée Jean Moulin in Forbach sieht Arend auch das Lycée Jean Poncelet in St. Avold als einen möglichen Kandidaten. „Bildungsminister Jean-Marie Blanquer und die Rektorin der Académie Nancy-Metz sind große Befürworter der Mehrsprachigkeit“, sagte Arend – und tritt damit in den sozialen Netzwerken geäußerten Mutmaßungen entgegen, die Pariser „Technokraten“ verhinderten Deutsch als Schwerpunktfach gezielt. Auf den Bestand der bilingualen und europäischen Deutsch-Klassen sowie des Abibac hätten die Deutsch-Schwerpunktfächer zudem keine Auswirkungen, betonte Arend. Manche Schulleiter könnte aber die mangelnde Nachfrage davon abhalten, den Deutschschwerpunkt in den Oberstufe anzubieten, vermutete der Abgeordnete. Deshalb müsse man den 15-Jährigen stärker vermitteln, warum deutsche Sprachkenntnisse in der Region wichtig seien, meinte der Abgeordnete. Arend ist Vorsitzender der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe in der Assemblée nationale sowie der Arbeitsgruppe aus Parlamentariern, die an der Modernisierung des Elysée-Vertrags arbeiten.