später lesen Fair Trade Weltladen Losheim sucht Ehrenamtliche Teilen

Twittern







Der Weltladen Losheim am See will ein neues ehrenamtliches Team aufbauen. Gemeinsam mit dem Vorstand des Trägervereins, der Aktion 3. Welt Saar, lädt der Laden zu einem Treffen ein am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr, Weltladen Losheim (Weiskirchener Str. red