Vorsicht vor glatten Straßen

Bei Minustemperaturen gefriere der Regen schnell, wenn er auf den Boden trifft. Mit Blitzeis rechnet der Wetterdienst allerdings nicht. Die erwarteten Regenmengen im Saarland seien nicht sehr groß. Dennoch sollten Autofahrer heute und auch in den nächsten Tagen vorsichtig fahren. Die Führungs- und Lagezentrale der Polizei meldet bereits Regen im Landkreis Merzig-Wadern und in Saarlouis. Auch in Saarbrücken hat der Regen mittlerweile begonnen. Noch seien aber keine Unfälle gemeldet worden.