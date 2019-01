Am Samstag ist der Himmel demnach bedeckt und gebietsweise fällt leichter Regen. Anfangs könne es nur noch in den höchsten Lagen Schnee und dann auch Glättegefahr geben. Der Wind wehe im Bergland teils stark böig, in Kammlagen auch mal stürmisch. Die Höchsttemperaturen sind dem DWD zufolge bis zu acht Grad, im Bergland um die drei Grad. Ähnlich sind die Aussichten für die Nacht auf Sonntag: Bei bedecktem Himmel und vereinzeltem Regen erreichten die Temperaturen fünf Grad am Rhein und bis ein Grad im Bergland.

Teils nass und auch ansonsten bewölkt wird den Meteorologen zufolge der Sonntag. Bei nur schwachem bis mäßigem Wind kletterten die Temperaturen auf bis zu acht Grad, im Bergland auf bis zu drei Grad. In der Nacht auf Montag kann es örtlich durch überfrierende Nässe oder leichten Schneefall glatt werden. Die Flocken fallen voraussichtlich nur vereinzelt im Bergland. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei vier bis ein Grad, in höheren Lagen bei Minus ein Grad.