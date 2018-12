Doch die zweite Auflage des „Legends Cup“, einem Hallenfußballturnier für Traditionsmannschaften wie Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, dem 1. FC Kaiserslautern oder dem 1. FC Saarbrücken geriet zu einem veritablen Desaster mit einer Massenschlägerei, die laut Polizei mindestens zwei Verletzte zur Folge hatte. Veranstalter Michael Haubrich, im Ehrenamt Aufsichtsratsmitglied bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken, überreichte bei der Siegerehrung am Abend den Gewinnerpokal an das Team von Galatasaray Istanbul, das sich im Finale gegen den 1. FC köln durchgesetzt hatte. Aber das Sportliche spielte nur eine Nebenrolle.

Verantwortlich dafür waren Anhänger des türkischen Kultclubs, die sich in Saarbrücken derart daneben benahmen, dass viele Familien in der Saarlandhalle Reißaus nahmen und das mit offiziell gut 3000 Zuschauern laut Veranstalter ausverkaufte Turnier schon am frühen Nachmittag vorzeitig verließen. Laut Polizeibericht stürmten etwa 120 aus Belgien und Nordrhein-Westfalen angereiste Galatasaray-Anhänger gegen 15 Uhr die Sicherheitskontrolle in der Saarlandhalle. Im Vorraum der Halle lieferten sie sich verbale Scharmützel mit den Fans des 1. FC Saarbrücken, die in einer Massenkeilerei endeten.

Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen. So soll ein Gala-Anhänger einem Zuschauer eine Krücke entwendet haben und diese als Schlagwerkzeug eingesetzt haben. „Auf dem Boden Blut, die Fans bewaffnet mit Messern und Schlagstöcken. Unfassbarer Wahnsinn“, schrieb ein Helfer bei Facebook, der die Situation miterlebte. Mindestens zwei Personen wurden so stark verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die meisten Anhänger des türkischen Vereins wurden nach einer langwierigen Prozedur der Halle verwiesen. Sie traten mit Reisebussen anschließend unter Polizeibegleitung den Heimweg an. Gegen zwei Personen leitete die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Landfriedensbruchs jeweils ein Strafermittlungsverfahren ein. Zudem wurden Schlagwerkzeuge und Pyrotechnik sichergestellt.

Trotz der Vorkommnisse wurde das Turnier fortgesetzt, was viele der Besucher mit Unverständnis quittierten. Die Halle hatte sich merklich geleert, die Spiele des späteren Turniersiegers Galatatasaray wurden regelmäßig von einem Pfeifkonzert der verbliebenen Zuschauer begleitet. Der Veranstalter i-Events kommentierte die Vorfälle auf seiner Internetseite so: „Die Polizei und der Sicherheitsdienst konnten die Situation schnell entschärfen. Zwei Personen wurden festgenommen, die Störenfriede wurden zurück in die Busse verfrachtet. Der Legends Cup konnte ohne Einschränkungen weiter fortgesetzt werden.“

FOTO: BeckerBredel