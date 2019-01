später lesen Beratung VdK eröffnet neues Beratungszentrum Teilen

Der Sozialverband VdK hat am Freitag sein neues Beratungszentrum in der Bliespromenade 1 in Neunkirchen eröffnet. Damit habe der Sozialverband alle seine sechs Sozialberatungszentren im Land modernisiert und vergrößert, um der ständig zunehmenden Zahl an Ratsuchenden Rechnung zu tragen, teilte eine Sprecherin mit. red