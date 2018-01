später lesen Eine Frau verletzt Unfall auf der A8 in Richtung Luxemburg FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa FOTO: Patrick Pleul / picture alliance / dpa Teilen

Twittern







Auf der A8 in Richtung Luxemburg sind am Samstag gegen 13.10 Uhr in Höhe Fremersdorf/Parkplatz Niedmündung zwei Autos miteinander kollidiert. Eine Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.