Telefonanlage der Saarbrücker Zeitung ausgefallen - So erreichen Sie uns online

wegen eines technischen Problems war die Saarbrücker Zeitung am Samstag, 18. August, telefonisch leider nicht erreichbar.

Unsere Mitarbeiter und Dienstleister arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Voraussichtlich wird es aber auch am Montag noch zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit kommen. Wir bitten für die damit verbundenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Mitteilungen und Serviceaufträge rund um Ihr Zeitungsabo können Sie uns online jederzeit über das Online Service Center unter servicecenter.saarbruecker-zeitung.de zukommen lassen.