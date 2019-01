Der 25-Jährige, der in Bad Kreuznach eine schwangere Frau lebensbedrohlich verletzt und ihr ungeborenes Kind getötet haben soll, hatte eine Beziehung mit seinem Opfer. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am Montag mit. Die Fragen nach Hintergründen der Tat sowie nach einem möglichen Motiv bleiben einstweilen unbeantwortet.

Der Asylbewerber aus Afghanistan habe im hessischen Biblis gelebt und die Schwangere – eine 25 Jahre alte Polin – am Freitag im Krankenhaus in der mehr als 70 Kilometer entfernten rheinland-pfälzischen Stadt besucht, so die Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige habe die stationär untergebrachte Schwangere nach einem Streit in dem Krankenhauszimmer mit dem Messer angegriffen. Die Frau habe notoperiert werden müssen und daher bislang noch nicht befragt werden können.

Der mutmaßliche Täter war laut Staatsanwaltschaft im Bad Kreuznacher Bereich bisher nicht polizeilich auffällig geworden. Sein Asylverfahren sei noch nicht abgeschlossen.