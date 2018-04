T-Shirt-Wetter geht am Sonntag weiter

Der Sonntag werde sonnig, trocken und mit bis zu 25 Grad sommerlich warm, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach. Nur im Westen könnten einzelne Wolkenfelder das freundliche Bild ein wenig stören.

Zum Start in die neue Woche gingen die Temperaturen dann zwar etwas zurück, sie blieben mit bis zu 22 Grad am Montag und maximal 21 Grad am Dienstag aber durchaus im Wohlfühlbereich. Am Montag sollen im Tagesverlauf allerdings Wolken hereinziehen, die am Abend Schauer oder Gewitter bringen können. Auch am Dienstag sollte der Regenschirm wegen möglicher Schauer und Gewitter eingepackt werden. Die Temperaturen bleiben laut Prognose aber auch in der zweiten Wochenhälfte mit Höchstwerten um 20 Grad frühlingshaft.