Bereits am Samstag frische bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad der Wind auf, am Sonntag werde es gebietsweise stürmisch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mit. Zudem kann es am Sonntag vereinzelt gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Zunächst regnet es mäßig, am Nachmittag gibt es immer wieder Schauer. Auch in der neuen Woche hält das stürmische Wetter zunächst an, es wird noch etwas wärmer.