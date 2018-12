später lesen Polizeimeldung Streit vor Shishabar in Saarlouis FOTO: dpa / Lukas Schulze FOTO: dpa / Lukas Schulze Teilen

Vor einer Shisha-Bar in Saarlouis ist es in der Nacht zu Samstag zu einer blutigen Gewalttat gekommen. Gegen 4.50 Uhr gerieten in der Metzer Straße nach Angaben des Kriminaldauerdienstes der Polizei mehrere Personen, vermutlich Franzosen, aneinander. red