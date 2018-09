Staatsanwalt prüft bei Linken noch Anfangsverdacht

Die SZ hatte zuvor von einem „Ermittlungsverfahren“ berichtet, das allerdings einen Anfangsverdacht voraussetzen würde. Die Prüfung, ob ein Anfangsverdacht besteht, sei noch nicht abgeschlossen, hieß es.

In der Diskussion geht es um den innerparteilichen Vorwurf, dass mit fingierten Mitgliedern staatliche Zuschüsse beantragt wurden. Lutze und Neumann weisen den Vorwurf zurück. Ein Gegner der beiden hatte Strafanzeige gestellt und das Rücktrittsschreiben von Landesgeschäftführer Leo Stefan Schmitt beigefügt, in dem von Ungereimtheiten bei der Beitragszahlung die Rede ist. Der Landesvorstand erklärte im August, er werde sich an der „medialen Dreckschlacht“ nicht beteiligen.