Schwertransporter steckt in Baustelle auf A1 fest

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, war der Schwertransporter von Mannheim unterwegs zum Windpark Süd in Bous. In einer Baustelle auf der A1 sei er hängengeblieben und stecke dort fest. Jetzt soll ein Kran den Schwertransporter befreien. Die Polizei empfiehlt, die Strecke zu umfahren.