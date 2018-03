später lesen Kurzmeldung Shuttle-Service zum Saarpolygon Teilen

Twittern







Der Förderverein Bergbau-Erbe Saar bietet am Donnerstag, 22. März, einen Shuttle-Service zum Saarpolygon an. Von 11 bis 16 Uhr pendelt in regelmäßigen Abständen ein Bus zwischen der RAG-Repräsentanz am Ostring in Ensdorf zum Haldenplateau. Dort informieren Mitglieder über das Denkmal. Es wird um eine Spende gebeten. Rollstuhlfahrer und Gruppen über sechs Personen sollten sich bis 19. März anmelden.