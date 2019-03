später lesen Fridays for Future Schüler streiken ab April auch in Neunkirchen Teilen

Auch in Neunkirchen wollen Schüler demnächst freitags für eine bessere Klimapolitik auf die Straße gehen. Im Februar hatte sich eine Ortsgruppe der weltweiten Schülerbewegung „Fridays for Future“ in der Stadt gegründet. Von mbe