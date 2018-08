Saarlandbrigade feiert Geburtstag in Saarlouis

Auf dem Programm stehen neben dem Öffentlichen Gelöbnis der Rekruten unter anderem Gefechts-, Nahkampf- und Hundevorführungen. Musikalisch wird die Feier tagsüber durch das Heeresmusikkorps Koblenz, den Reservistenmusikzug Saarland und am Abend durch die U.S. Air Forces in Europe Band mit ihren Klassikern aus Rock und Pop begleitet. Mit dem gemütlichen Biwakabend klingt der Tag aus.

Das Gelöbnis startet um 10.30 Uhr. Ab 11.30 Uhr steht ein Freifallsprung auf dem Programm. Eine Gefechtsvorführung gibt es ab 12 Uhr, eine Hundevorführung ab 13.30 Uhr. Die Nahkampfvorführung startet um 14 Uhr. Zudem gibt es ab 9.30 Uhr einen Feldgottesdienst.