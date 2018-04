später lesen Hochschulstudium Saarland bei Studienanfängern ohne Abitur auf dem letzten Platz FOTO: Jan Woitas / picture-alliance/ ZB FOTO: Jan Woitas / picture-alliance/ ZB Teilen

Twittern







Die Bemühungen um eine Öffnung des Hochschulstudiums für Absolventen ohne Abitur kommen im Saarland nur langsam voran: Im Vergleich der Bundesländer liegt die Hochschullandschaft an der Saar auf dem letzten Platz, wie das CHE Centrum für Hochschulentwicklung am Donnerstag in Berlin mitteilte. Allerdings liege dies auch an der begrenzten Verfügbarkeit von Studienplätzen, erklärte CHE-Expertin Nicole Schulz. Von dpa/lrs