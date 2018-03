Rechtsanwalt Michael Blank soll den Landessportverband sanieren

Seit dem überraschenden Rückzug des St. Ingberter Rechtsanwaltes und Sanierungsexperten Franz Abel am vergangenen Freitag ist der finanziell angeschlagene Landessportverband Saar (LSVS), eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, auf der Suche nach einem neuen „Konsolidierungsberater“ - einem Fachmann, der dem Verband bei der Sanierung seiner Finanzen unter die Arme greift. Abel hatte das Mandat nach heftiger Kritik an einer möglichen Interessenkollision niedergelegt. Sein Kollege und Partner in der Kanzlei, Professor Guido Britz , verteidigt LSVS-Präsident Klaus Meiser, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Zwischenzeitlich scheint ein Nachfolger für Abel gefunden. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung, unter anderem aus LSVS-Kreisen, soll Michael Blank, Fachanwalt für Insolvenzrecht mit Kanzlei in Völklingen, diese Aufgabe übernehmen. Er soll Handlungs- und Weisungsbefugnis beim LSVS erhalten und nur unmittelbar gegenüber der Rechtsaufsicht beim Innenministerium, die von dem Saarbrücker Sanierungsexperten und Rechtsanwalt Günter Staab vertreten wird, berichtspflichtig sein.

Es wird erwartet, dass das Präsidium des Verbandes Blank bei seiner Sitzung heute (Montag) Abend berufen wird. Er war am Nachmittag nicht zu erreichen.

In den Kassen des LSVS ist – wie berichtet – ein jahresbezogenes Defizit von zwei Millionen Euro festgestellt worden. Rücklagen und Darlehen sind angeblich aufgebraucht. Zudem wurde jetzt bekannt, dass für rund 3,9 Millionen Euro Rücklagen fehlen. Hier handelt es sich offenbar um über Jahre aufgelaufene, aber noch nicht ausgezahlte oder abgerufene Zuschüsse der Sportplanungskommission für Sportanlagen bei Vereinen und Kommunen.