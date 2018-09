später lesen Sonderticket für das Wochenende Parkgebühren in Saarbrücken sollen sinken Teilen

Parken in Saarbrücken wird stellenweise billiger. So hat das Unternehmen Q-Park, das Parkflächen an 14 Standorten in der Stadt verwaltet, an der Congresshalle ein Sonderticket für das Wochenende eingeführt.