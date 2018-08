Kontrolliert wurde am vergangenen Montag vor Schulen in Kirkel-Limbach und Homburg. Fünf Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 80 Euro und Punkte in Flensburg. Die Fahrerin eines Audi fiel gleich an zwei Messstellen auf: Sie war mit 64 Stundenkilometern unterwegs. Ihr drohen ein Bußgeld von 175 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.