Polizei fasst gesuchten Betrüger

Zielfahnder der Landespolizei haben am Donnerstag einen von den rumänischen Behörden gesuchten Betrüger in Saarbrücken-Burbach festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein rumänisches Gericht den 41-Jährigen zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Da sich der Mann dem Zugriff der Behörden entzog, wurde er zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben. Eine Routineüberprüfung des Bundeskriminalamts ergab, dass er sich in Saarbrücken aufhält. Der 41-Jährige wurde dem Amtsrichter vorgeführt und sitzt nun in Auslieferungshaft in der JVA Saarbrücken. Über die Auslieferung nach Rumänien entscheidet jetzt das Oberlandesgericht.