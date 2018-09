später lesen Missbrauch durch Herz-Jesu-Missionare Ordensvertreter entschuldigt sich bei Missbrauchsopfern Teilen

Ein Vertreter der Herz-Jesu-Missionare hat die Opfer sexueller Übergriffe von Patres am früheren Internat des Homburger Gymnasiums in den 1970er und 1980er Jahren um Vergebung gebeten. Bei der Vorstellung des „Gedenk­ortes Johanneum“ am Freitag sagte Pater Ludger Holtmann, Provinizialrat des Ordens: „In der Vergangenheit wurden im Internat der Herz-Jesu-Missionare Jungen wiederholt von Angehörigen des Ordens sexuell missbraucht. Von Thorsten Wolf