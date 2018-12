Die Geschichte von Joseph Klees 1987er Mini Cooper ist außergewöhnlich. Gekauft hat er ihn 2001 im Alter von elf Jahren auf einer Zwangsversteigerung, die er zusammen mit seinem Vater besuchte. Er erzählt weiter: "Eigentlich ging es dabei um einen Porsche 911, der dann aber sehr schnell sehr teuer wurde. Der Gerichtsvollzieher sagte nach der Versteigerung des Porsche: 'Wir haben hier noch ein Auto! Einen Mini Cooper. Ohne Schlüssel und Papiere - ich sag mal... 100 Mark!'. Ich sah meinen Vater an und meinte: 'Ja, also für den Preis nehm ich den!' - 'Ja dann meld dich!' So erstand ich den Wagen für 100 DM von meinem Taschengeld. Im Laufe der Jahre wurde das Auto einer umfangreichen, langwierigen, kostspieligen und nervenzehrenden Restaurierung unterzogen und ist seit 2015 wieder auf der Straße - Zustand laut Gutachten Note 1."

