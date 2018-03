Mutmaßlicher Mafia-Boss nach Italien ausgeliefert

Er sei am Flughafen in Frankfurt am Main an die italienischen Strafverfolgungsbehörden überstellt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Mittwoch.

Der Mann soll der stellvertretende Chef eines Ndrangheta-Clans sein. Spezialeinheiten hatten den damals 31-Jährigen Anfang März in der Saarbrücker Innenstadt überwältigt. Nach dem Mann wurde wegen des Verdachts der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung gefahndet. Er soll auch an einer Erpressung sowie Rauschgiftdelikten beteiligt gewesen sein. In den vergangenen vier Wochen saß er in Saarbrücken in Untersuchungshaft.