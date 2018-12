Nää, nidd Worde, Wärder fähle má. Immer dòò, wo isch vill umschreiwe muss, stadd kurz unn bindisch se saan, was isch männe. Im Kobb is es gans klaa, awwer unser Spròòch had känn Word forr’s raussebringe. Jedefalls känns, wo isch wissd. Berihmdes Beispiel, wo má gleisch vástehd: Aangenomm, isch hann Hunger unn esse ebbes. Jedz hann isch känn Hunger meh, bin also sadd. Sadd!! Unn wenn isch Durschd hann unn tringge? Dann hann isch käm’meh Durschd. Jòò, awwer wo is es passende Word, kurz unn knabb wie „sadd“? Gebbd’s nidd.

Sogaa de Spròòchmeischder Kurt Tucholsky jòòmerd iwwer so e Problem: Er dääd ins Grab singge, ohne se wisse, was Birgeblädder duun. Wie se sisch beweje, wie sisch‘s aanguggd unn aanheerd, wenn Wind dursch die Blädder streischd. Er wissd’s, kinnd’s awwer nidd saan. Dòò helfd em ach känn Herr Goethe, bei demm im Fauschd de Mephisto saad: „Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“ Geh furd! Das wääs má doch besser – aus eischner Erfahrung. Awwer so hochgeisdisch weid nuff will isch sowiso nidd.

Geh’má zu Fäll, wo‘s e scheenes Word in Pladd gebbd, unn in Hochdeidsch falld má nix Passendes in. Schurbse zum Beispiel. Má zield schleschd unn schurbsd mim Audo am’me Poschde endlang. Ohne Bause, ohne Schnadzer, awwer de Lagg leischd aangekradzd. Geschurbsd hald, awwer das „fürnehm“ ausdrigge, das dauerd. Weil: Schramme sinn nur ebbes Ähnlisches. – Odder: Kummschd mid dá Gawwel schebb uff de Teller, unn dòòbei gebbd’s e schriller Ton: Es girgsd. Unn in Hochdeidsch? Es quiedschd? Nää, quiedsche duun schleschd geschmierde Diere unn Gummi-Endscher. – Odder: Wie saad má zur geggisch Òòder? – Odder ach bloos zum Abbelkrudze? – Gell, nidd nur mir fähle die Wärder?

E widder anneres Problem stehd grad vòr dá Diir: Wie saad má zum näägschde Mòrje, wenn Middernaachd rum is? Z.B. bei Silweschder unn Neijòhr? Mòrje frih? Nää, mòrje is schunn de zwädde Januaa, awwer má männd doch de eerschde. Heid Mòrje? Treffd’s aach nidd genau, weil: Gehd má – forr vill Leid de Normalfall – vòr 12 ins Bedd, männd „heid Mòrje“ doch de Mòrje vòrhär. Wer soll dòò durschbligge? Grääzisch kinnd má genn, die Flemm krien. Odder awwer gradselääds hoffe, dass uns im neie Jòhr känn schlimmerer Huddel erwaad! Awwer egal wie: Vun Silweschder in de Neijòhrsmòrje unn driwwer naus winsch isch uff jede Fall e gudder Rudsch!

Peter Eckert schreibt Sabrigger Pladd.