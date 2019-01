Wie mei Vadder em Pasion wor, hat der ball de ganzen Dach Zeidong gelest. Mä hät grad kinnen männen, er gäng se aussenwänzisch lehren. Wenn en Feierdach wor, hat er emmer gesaht: „Haut es en schlechder Dach for de Pänsionär, et kemmt kän Zeidong.“

Wie eich dann en eienen Haushalt hot, han eich ach de Sabregger Zeidong abonniert.

Wie ich geschafft han, oder de Kenner klän woren, hot ich net so viel Zeit on han nur e bessin dren geblädert. Haut, wo ich selwer em Pasion sen, moss eich oft an meinen Vadder denken.

Ich gän moiens emmer noch so frei wach wie do, wo ich geschafft han. Eich stehn dann gär off, well ich wäs, de Zeidong stischt schon em Kaschden. Mem Moienmandel hollen ich se ren, kochen mä en Taas Kaffee on setzen mich an de Kischendesch for de Zeidong en aller Rou se lesen. Zum Schluss machen ich noch et Kreuzworträtsel, wat jo emmer leicht es. Et Sudoku es schwerer on manchmo vermasseln eich dat ach. Eich schreiwen emmer en klän Nodiz näwendran. Eich gän die Zeidong nämlich, wenn eich dämet färdisch sen, an meinen Nober weider on der freit sich emmer schon off meinen Sudoku-Kommentar.

Neilich sen eich e mo moiens bei us durch de Ecken gang wie et noch halwer donkel wor. Vill Leid hodden en dä Kisch de Laden schon hochgezoh on ennenwänzisch et Licht brennen. Die han genau wie eich struwwelisch am Kischendesch gesäss on han Zeidong gelest.

Hoffentlich kinnen mir noch lang dren blädern und missen us net alles em Internet souchen.

Diesen Mundart-Artikel schickte uns SZ-Leserin Gertrud Morbe aus Schmelz.