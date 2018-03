Das Innenministerium hat 121 Polizistinnen und Polizisten befördert. Der Schwerpunkt der Beförderung setze in erster Linie an der Basis der Polizeiorganisation an, teilte das Ministerium mit. Die Polizisten hätten tagtäglich direkte Berührung mit den Bürgern und prägten das gute Ansehen der Polizei, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) bei der Verleihung der Ernennungsurkunden.