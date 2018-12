An Heiligabend ist es wechselnd bewölkt, aber meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag vorhersagte. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen dann auf 3 bis minus 3 Grad. Es besteht Glättegefahr.

Davor werden für Samstag viele Wolken und zeitweise Regenschauer erwartet.Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13, im Bergland um 7 Grad. Der Wind weht mäßig aus Richtung Westen. Im Bergland muss mit Sturmböen gerechnet werden, die am Nachmittag wieder nachlassen.

Der Sonntag wird mit 9 bis 12 Grad sehr mild. Von Südwesten her zieht bei starker Bewölkung Regen auf. Der Wind weht weiterhin mäßig aus Westen. In der Nacht zum Montag gibt es zunächst noch Regen, der später nachlässt. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad.