Für Heiligabend sagt der Temperatur-Trend sogar Höchstwerte von sechs bis elf Grad voraus - auch das eher ungünstige Bedingungen für Schnee.

Am Dienstag kann nach anfänglicher Bewölkung stellenweise auch die Sonne scheinen. Stark bewölkt bleibt es hingegen am Mittwoch, an dem es dazu leicht regnen kann. Wenig Änderung sagen die Meteorologen für Donnerstag und Freitag voraus: Erneut bleibt es stark bewölkt mit zeitweisem Regen.