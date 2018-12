später lesen Saarland und Rheinland-Pfalz Mehr Firmenpleiten trotz guter Konjunktur FOTO: dpa / Rolf Vennenbernd FOTO: dpa / Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern







In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind in den vergangenen Monaten trotz guter Konjunktur im Verhältnis mehr Firmen in die Pleite gerutscht als ein Jahr zuvor. Gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen gab es in Rheinland-Pfalz 50 (Vorjahr: 46) Fälle, im Saarland 81 (69). dpa