Mehr als 30 Grad am Mittwoch erwartet

Für Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Bei schwachem bis mäßigem Wind ist es sonnig und trocken. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad.

Am Donnerstag ziehen dann von Norden her zunehmend dichtere Wolken auf. Im Tagesverlauf ist mit schauerartigem Regen zu rechnen. Der nötige „große Regen“ bleibt aber weiterhin aus, wie Meteorologe Thore Hansen vom DWD erklärt. Die Höchstwerte am Donnerstag liegen zwischen 20 Grad in der Eifel und 27 Grad in der Vorderpfalz.