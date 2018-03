Marlies Krämer lehnt Ehrung ab

Marlies Krämer, die mit ihrer Klage gegen die Sparkasse bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte, will nicht mit der Bürgermedaille der Stadt Sulzbach geehrt werden. Die 80-Jährige will die Auszeichnung erst entgegennehmen, wenn der Stadtrat die Satzung ändert und die „Bürgerinnenmedaille“ einführt. Ein entsprechender Antrag der Linken wurde in einer nicht-öffentlichen Ausschusssitzung des Stadtrats am Dienstagabend aber abgelehnt. Auch für den Vorschlag „Ehrenmedaille“ fand sich keine Mehrheit. Nun muss der Stadtrat am 20. März entscheiden.