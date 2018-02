Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag in ein Landauer Krankenhaus gebracht worden - in kurzen Hosen bei minus acht Grad. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gestürzt. Ein Passant habe ihn regungslos auf dem Gehweg gefunden und Erste Hilfe geleistet. Bei dem 30-Jährigen wurden zwei Promille Alkoholgehalt im Blut festgestellt.