Die Eingangsbesoldung im mittleren Dienst sei viel zu niedrig. Junge Anwärter wanderten in andere Bundesländer ab. Finanzminister Peter Strobel (CDU) wies die Kritik zurück. Der Stellenabbau sei genau wie die Absenkung der Eingangsbesoldung ein „notwendiges Übel“. Von einer „Massenabwanderung“ junger Kräfte könne keine Rede sein. Tatsächlich zeigen kürzlich veröffentlichte Zahlen, dass sich für 2019 so viele junge Menschen für einen Job in einem Finanzamt beworben haben wie seit Jahren nicht mehr (die SZ berichtete). Strobel sagte zudem, dass – mit einer Ausnahme – alle Finanzämter bestätigt hätten, dass die Neustrukturierung und Bündelung der Behörden sinnvoll gewesen sei.

(noe)