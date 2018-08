Leihräder sind nicht leicht zu bekommen

So gut wie in jeder größeren Stadt sind Fahrradverleih-Systeme keine Seltenheit mehr. Man geht zum Fahrrad, gibt in den meisten Fällen einen Pin ein und schon kann man losradeln. In der Saarbrücker Innenstadt ist das nicht ganz so einfach. Die Tourismus Zentrale Saarland führt auf ihrer Website erstaunlicherweise nur eine Vermietungsstelle in Saarbrücken auf und bietet somit leider wenig Auskunft.

Es gibt in der Innenstadt nur eine eigentliche Fahrradstation, wie man sie aus den meisten Städten kennt: die „Call a Bike Station“ der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof. Dort kann man wie gewohnt mit einem Pin das Rad an der Station leihen. Das ganze funktioniert per Telefon oder App. Ausleihen kann man in Saarbrücken bislang nur Alltagsräder, die 15 Euro pro Tag kosten.

Für alle anderen Fahrräder muss man direkt in einen Laden gehen. Davon gibt es relativ zentral gelegen zwei, „e-motion“ in der Mainzerstraße und „by.schulz“ in der Vorstadtstaße. Dort stehen verschiedene Fahrräder zur Verfügung. Bei beiden belaufen sich die Kosten auf 15 bis 25 Euro pro Tag. E-bikes gibt es bei „e-motion“ ab 25 Euro pro Tag.

Der ökologische Verkehrsclub VCD Saarland fordert schon seit Jahren ein Fahrradverleih-System nicht nur in der Stadt Saarbrücken, sondern auch in anderen Städten. „Gerade die Stadt Saarbrücken mit über 100 000 Pendlern pro Tag würde von einem solchen System profitieren und zwar im Verbund mit Bus und Bahn“, teilt Ronald Maltha, Mitglied im Landesvorstand des VCD Saarland mit.

In anderen Städten wie St. Wendel oder Blieskastel ist das Angebot für Räder schon etwas größer. Es gibt zwar auch kein eigentliches Fahrradverleih-System, jedoch kann man bei mehreren Händlern verschiedene Räder für Erwachsene und Kinder ausleihen.