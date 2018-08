später lesen Walhausen Landestrachtentag wartet mit Break-Dance-Vorführung auf FOTO: Becker&Bredel / BUB FOTO: Becker&Bredel / BUB Teilen

Eingebettet in die Köhlertage, geht am Sonntag, 19. August, der Landestrachtentag in Walhausen (Gemeinde Nohfelden) über die Bühne. Ausrichter ist der Saarländische Volkstanz- und Trachtenverband (SVT). him