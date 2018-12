Ab dem kommenden Ausbildungsjahr, also ab Sommer 2019, stünden dem Saarland dann 2,7 Millionen Euro für eine „Fachkräfte-Offensive für Erzieherinnen und Erzieher“ zur Verfügung. Der Anteil des Saarlands an den Mitteln aus dem Gute-Kita-Gesetz beträgt 65,5 Millionen Euro. „Die Bundesmittel geben uns die Chance, Kita-Gebühren in vier Jahren zu halbieren und gleichzeitig Qualitätsverbesserungen zu realisieren“, sagte Bildungsstaatssekretärin Christine Streichert-Clivot.