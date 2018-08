Kohle selbst machen und feiern

Die Stimmung ist gut unter den Helfern in Walhausen. Und das, obwohl so viel Arbeit ansteht wie selten in dem kleinen Nohfelder Ortsteil. Und das schon seit Monaten. Seit Mai sind die Helfer jeden Samstag und jeden Mittwoch im Wald, bereiten die achten Walhauser Köhlertage vor, die in diesem Jahr von Samstag, 18. August, bis Samstag, 1. September, über die Bühne gehen. „Zu jedem Einsatz kamen 20 bis 30 Helfer“, berichtet Dietmar Böhmer, der für den Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft Walhauser Vereine, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Seit dieser Woche sind die Köhler gar jeden Tag zugange. Viele von ihnen haben sich Urlaub genommen. DIe Köhlertage sind eben ein Großereignis. Böhmer schätzt, dass in diesen zwei Wochen wieder rund 20 000 Besucher kommen werden. Ihnen präsentiert sich eine Neuerung: Erstmals wird es zwei Meiler gehen. Die Idee dafür sei bei der Europäischen Köhlerwoche in Lembach entstanden. Dort haben die Walhauser ein anderes Aufbaukonzept gesehen – ganz ohne Lehm. Das wollen sie nun auch bei ihren Köhlertagen ausprobieren. „Das wird spannend, wird aber irgendwie klappen“, ist Böhmer zuversichtlich. Mehr Holz brauchen sie durch den zusätzlichen Meiler nicht. Beide fallen etwas kleiner aus, so dass insgesamt die gleiche Menge benötigt werde. Nämlich etwa 50 Raummeter Holz.

Angezündet wird der erste Kohlemeiler am Samstag, 18. August. Um 5.30 Uhr. Für Böhmer ist das bereits einer der Höhepunkte. Anschließend wird gemeinsam gefrühstückt, mehrere hundert Eier landen in der Pfanne. Es folgen weitere Höhepunkte: Am Sonntag, 19. August, ist der Landestrachtentag in die Veranstaltung integriert. Eine Abendwanderung ist für den 23. August vorgesehen. An diesem Tag, 20 Uhr, wird auch der zweite Meiler angezündet. Die SZ-Radtour startet am Samstag, 25. August, um 11 Uhr. Als den wohl besucherstärksten Tag bezeichnet Böhmer den Sonntag, 26. August: „Zum Handwerker- und Bauernmarkt kommen schon mal 5000 Besucher.“ Geöffnet wird der Meiler am Samstag, 1. September, 10 Uhr. Dann wird auch die Holzkohle verkauft. Etwa 80 Zentner Kohle wurden Jahr für Jahr geerntet.

Entstanden sind die Köhlertage übrigens aus der 650-Jahr-Feier des Ortes heraus im Jahr 1983. Die jungen Leute im Ort wollten etwas Besonderes bieten. Und stießen auf die Information, dass von 1450 bis 1790 in Walhausen Kupfererz-Bergbau betrieben wurde und daraus das Köhlerhandwerk entstanden ist.