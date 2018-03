Die Krankenkassen lehnen die vom Land geplante deutliche Steigerung der Bettenzahl in den Saar-Kliniken ab. Sie warnen, ein reiner Aufbau von Betten zementiere die vorhandenen Strukturen, trage nicht zur Verbesserung der Qualität bei und verschärfe die Situation in der Pflege. Nötig seien mehr Konzentration und Spezialisierung. Der Entwurf für den Krankenhausplan 2018-2025 sieht ein Plus von mehr als 500 Betten vor.