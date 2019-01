In Tschechien müssen alle Lebensmittelgeschäfte ab einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern unverkäufliche Ware an wohltätige Organisationen spenden. „Eine ähnliche Gesetzesinitiative zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in großen Supermarktketten ist längst überfällig“, sagte Braun. Das Saarland könne hier eine Vorreiterrolle einnehmen.