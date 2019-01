Sein Vortrag am Sonntag steht unter dem Motto „No limits – wie schaffe ich mein Ziel“ und wird untermalt von vielen Bildern und Filmsequenzen. Ab 15 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, am Messestand persönlich mit Joey Kelly zu sprechen.

Für humoristische Einlagen sorgt am Samstag Alice Hoffmann, die man noch aus ihrer Zeit als Hilde Becker aus der Serie „Heinz Becker“ kennt. Darüber hinaus erwarten die Gäste viele kostenfreie Vorträge, darunter erstmals ein Vortrag des Reiseveranstalters „Worldia“ in französischer Sprache. Denn fast 40 Prozent der Urlauber in den Sommermonaten stammen aus Frankreich.

Die Flughafenmesse startet an beiden Tagen um 10 Uhr und endet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.