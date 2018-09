später lesen Bubach Drei Schatzsucher beim Graben erwischt FOTO: dpa / Franziska Kraufmann FOTO: dpa / Franziska Kraufmann Teilen









Ein Jäger hat am Freitagabend in Bubach mit seinem Nachtsichtgerät drei Personen beobachtet, die mit einem Metalldetektor über ein Gelände liefen und Grabungen durchführten. An der Örtlichkeit soll sich eine verborgene römische Villa befinden.