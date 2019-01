später lesen Europa Infoveranstaltung zu neuem EU-Programm Teilen

Die EU bietet ein neues Programm für junge Menschen an, die sich in Freiwilligendiensten, Jobs, Praktika oder eigenen Initiativen engagieren wollen. Das Europe Direct Saarbrücken stelle dieses Europäische Solidaritätskorps am Freitag, 18. Januar, ab 10 Uhr im Rathaus St. red