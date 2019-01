Wenn Tiere geschlagen und gequält werden, sie in vollkommen verdreckten Wohnungen leben, sind die saarländischen Amtstierärzte gefragt. Zum Schutz des Tierwohls können die Veterinäre des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) zur Not sogar dem Besitzer sein Tier wegnehmen. Dabei richtet sich das Tun der Amtstierärzte nach der Schwere der Lage. „In erster Instanz können wir Maßnahmen anordnen, die dann auch sofort umgesetzt werden müssen“, erklärt Antje Wagner-Stephan, Amtstierärztin des LAV und Vorsitzende der Vereinigung der Tierärzte im öffentlichen Dienst.

Zumeist werden die Tierhalter erstmal aufgefordert, die Tiere zu füttern oder besser zu versorgen. Sind die Verstöße schwerwiegender und reichen die mündlichen Belehrungen nicht mehr aus, können auch Geldstrafen verhängt werden. Als letzte Instanz bleibt dann nur das Tierhalte- oder Betreuungsverbot. In den meisten Fällen reiche aber schon die mündliche Anordnung. „Nicht jeder quält seine Tiere mit Absicht, und oft wissen es die Leute auch nicht besser. Über Tipps und Hilfe sind die Besitzer dann oft auch dankbar“, erklärt die Amtstierärztin. Liegen jedoch konkrete Hinweise vor, dass es Tieren schlecht geht, dürfen die Veterinäre auch in die betroffenen Wohnungen gehen, um die Tiere zu retten.

Gerade die Zahl der berechtigten Tierschutzanzeigen, also die ein Eingreifen der Amtstierärzte erforderlich machen, ist im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegen. Laut Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz wurden 2018 702 Anzeigen eingereicht. Zum Vergleich: 2017 lag die Zahl bei 597. Alleine 2018 wurden vom amtstierärztlichen Dienst 287 Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, und es kam zu 18 Tierwegnahmen, bei denen rund 560 Tiere betroffen waren.

Aber nicht nur, wenn Privathaushalte betroffen sind, helfen die Tierärzte des LAV. „Unser Tätigkeitsbereich lässt sich mit dem Slogan ,from the stable to the table‘, also ‚vom Stall bis auf den Tisch‘ beschreiben“, sagt Wagner-Stephan. Denn die Tierärzte sind auch in der Lebensmittelkontrolle, dem Gesundheitsschutz, bei Ein- und Ausfuhrkontrollen, der Überwachung von Betrieben, der Zulassung und Kontrolle von Tierversuchen, der Überwachung des Verkehrs mit tierärztlichen Arzneimitteln, dem Erhalt und der Entwicklung der Tiergesundheit und dem Krisenmanagement beim Auftreten von Tierseuchen im Einsatz. Für die verschiedenen Kontrollen sind im Saarland acht vollzeitbeschäftigte und fünf teilzeitbeschäftigte Veterinäre tätig. Gerade bei der Fülle der Aufgaben bleibe aber einiges auf der Strecke. „Wir sind eher wie eine gute Feuerwehr, und handeln nach Prioritäten, aber besonders im gewerbsmäßigen Bereich schaffen wir es nicht immer, routinemäßig zu kontrollieren“, so Wagner-Stephan.

„Wir kennen unsere Pappenheimer. Es gibt Unternehmen, bei denen wissen wir, dass es gut läuft. Aber es gibt halt auch welche, da muss man regelmäßig kontrollieren“, sagt die Amtstierärztin. Allerdings handelten auch viele Betriebe nicht absichtlich schlecht. „Oft stellt sich eine gewisse Betriebsblindheit ein“, erläutert die Veterinärin, „aber wenn wir denen die Augen öffnen, fühlen die sich hinterher meistens besser und setzen die Sachen dann auch sofort um.“ Um der Vielzahl von Einsätzen gerecht zu werden, aber auch, um die Routinekontrollen regelmäßiger durchführen zu können, wäre nach Sicht der Amtstierärzte eine Personalaufstockung wichtig. Das Ministerium erteilt dem aber eine Absage – auch wegen des Mangels an qualifizierten Bewerbern.

Den Amtstierärzten ist es aber auch wichtig, der Öffentlichkeit einen besseren Eindruck ihrer Tätigkeiten zu vermitteln. „Es heißt oft, ‚wir könnten nichts machen‘, aber das stimmt nicht“, sagt Wagner-Stephan. Dank des Tierschutzgesetzes haben die Amtstierärzte aber weitreichende Kompetenzen, und die setze man auch um. „Wenn wir aber jemanden ermahnen, seine Hunde zu füttern, sehen die Leute das nicht“, sagt Wagner-Stephan. Auch von den Besuchen und Anordnungen in den Betrieben bekämen viele nichts mit. „Ähnlich wie bei Polizeiermittlungen aber geben wir auch keine Ermittlungsergebnisse bekannt.“ Darüber hinaus sehen sich die Amtstierärzte häufig auch Anfeindungen ausgesetzt. „Manchmal erhalten wir hoch emotionale Angriffe von Menschen, die uns vorwerfen, untätig gewesen zu sein. Aber die sehen dann meistens nur einen Einzelfall und nicht die Hunderte von Fällen, in denen wir sehr wohl und erfolgreich eingegriffen haben“, erklärt Wagner-Stephan. Das ist dann doch anders als bei der Feuerwehr; deren Einsätze bekommt man immer mit.