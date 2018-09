später lesen Polizeimeldung Hunde fallen Menschen in Reitscheid an FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Ein frei laufender Hund hat am Freitag in Reitscheid mehrere Menschen und einen anderen Hund angegriffen. Das meldete die Polizei am Wochenende. Eine 59-Jährige war demnach am Freitagnachmittag mit ihrem Hund spazieren gegangen, als der frei laufende Hund der Rasse Old English Bulldogge ihren Labrador anfiel.