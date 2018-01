Hochwasserlage hat sich noch nicht entspannt

Noch immer ist der Wasserpegel der Saar auf Höhe von St. Arnual nicht gefallen. Mittlerweile liegt er bei 4,37 Meter. Die Stadtautobahn in Saarbrücken bleibt zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke vorerst gesperrt.

An der unteren Blies, der Nied sowie der Saar sind die Pegelstände bereits etwas zurückgegangen, erklärt das Hochwassermeldezentrum im Saarland am Samstagmittag. Dennoch seien die Stände extrem hoch. Daher bittet das Zentrum alle, die in hochwassergefährdeten Gebieten wohnen bis Sonntagvormittag weiterhin besonders aufzupassen. Frühstens dann rechnet das Hochwassermeldezentrum damit, dass der Pegel in St. Arnual unter die kritische Marke von 3,80 Meter fallen könnte und sich die Hochwassersituation im Saarland entspannt.