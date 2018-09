Grüne fordern von Jost Hilfe für Paviane in Neunkirchen

Jost hatte in einer Antwort auf eine Anfrage des Linksfraktions-Abgeordneten Ralf Georgi eingeräumt, dass die Anforderungen des Säugetiergutachtens der Bundesregierung bei der Affenhaltung im Neunkircher Zoo nicht eingehalten werden (die SZ berichtete). Vor allem mangele es an ausreichend Platz für die Affen. Borger warf Jost vor, „aus parteipolitischen Erwägungen die Durchsetzung des Tierschutzgesetzes gegenüber dem Neunkircher Zoo zu verschleppen“. In Neunkirchen ist Jürgen Fried SPD-Oberbürgermeister.

(dik)